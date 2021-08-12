Son dakika haberi... Kaymakam Saygılı'dan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun uyarısı

Son dakika gündem haberine göre Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, sel su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, sel su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Kaymakam Saygılı, meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olmasının beklendiğini hatırlattı.

Yağışların etkili olması durumunda sel ve su baskınlarının meydana gelebileceğini belirten Saygılı, "Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketi can ve mal kaybına neden olmuştur. Derinden üzüldük. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeye göre Samsun ve çevrelerinde de yerel olarak yağışların çok kuvvetli olmasının beklendiği hatırlatılmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımız tüm tedbirlerini alarak dikkatli davranmalı." dedi.

Kaymakam Saygılı, özellikle ırmak ve dere kenarları gibi sel ve su baskını riskinin olduğu bölgelerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay