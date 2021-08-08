Son dakika haberi! Kayınpederini öldürmekle suçlanan şüpheli polis uygulamasında yakalandı
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Son dakika haberi! Kayınpederini öldürmekle suçlanan şüpheli polis uygulamasında yakalandı

Son dakika haberi! Kayınpederini öldürmekle suçlanan şüpheli polis uygulamasında yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'un Sultangazi ilçesinde kayınpederi Ahmet Kara'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Serdar A., Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis uygulamasında yakalandı.

İSTANBUL'un Sultangazi ilçesinde kayınpederi Ahmet Kara'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Serdar A., Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan Serdar A., emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece ilçe girişinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kimlik kontrolü sırasında Serdar A.'nın Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) kontrolünde, cinayet suçundan arandığı anlaşıldı. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kayınpederi Ahmet Kara'yı bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı belirlenen Serdar A., yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Son dakika haberi! Kayınpederini öldürmekle suçlanan şüpheli polis uygulamasında yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya

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