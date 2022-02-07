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Son dakika haberi | Katar Emiri, Fas Başbakanı ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

AA, Serdar Bıtmez - Güncel
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Son dakika haberi | Katar Emiri, Fas Başbakanı ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Son dakika haberler... Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile Fas Başbakanı Aziz Ahnuş'un bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile Fas Başbakanı Aziz Ahnuş'un bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Fas Başbakanı Ahnuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Doha'da, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler ile bunları geliştirme ve güçlendirme yollarının ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de masaya yatırıldığı aktarıldı.

Haberde Ahnuş'un Katar-Fas Ortak Yüksek Komitesi'nin 8. dönem toplantısına katılmak üzere ülkeyi ziyaret ettiği kaydedildi.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Hamad Al Sani, Katar, Aziz, Fas, Güncel, Haber

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