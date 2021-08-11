Son dakika haberi | Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (4)

Son dakika haberi: LPG TANKERİ SELDE SÜRÜKLENDİKastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu.

LPG TANKERİ SELDE SÜRÜKLENDİ

Kastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi. Devrilen LPG tankerinin suda sürüklendiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı mahalle aralarında su seviyesinin yüksekliği, 2 metreyi buldu. Sel sularına kapılan kişinin ise yüzerek iş yerinin tabelasına tutunduğu görüldü. Bazı kişiler de bulundukları binaların çatısına çıktı. Bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

VALİLİKTEN ' HES ' AÇIKLAMASIÖte yandan Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı