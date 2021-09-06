Son dakika haberi | Kaş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni düzenledi

Son dakika gündem haberi... Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsamında 216 çocuk sünnet edildi.

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsamında 216 çocuk sünnet edildi.

Gömbe Mahallesi'nde düzenlenen şölene, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ile İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu da katıldı.

Ulutaş, yaptığı konuşmada, 54 mahallede 216 çocuğun sünnet edildiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sünnet şöleninin geçen yıl yapılamadığını dile getirdi.

Birçok çocuğun sünnetini, evlerinde doktorlar ve sağlık ekiplerinin yaptığını aktaran Ulutaş, "Bazı mahallelerdeki sağlık tesislerinde ve belediye birimlerinde de sünnetler gerçekleştirildi." dedi.

Şölen, duaların okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci