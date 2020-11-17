KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: BİR AĞIR YARALI
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KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: BİR AĞIR YARALI

17.11.2020 01:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 02:08
KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: BİR AĞIR YARALI

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: BİR AĞIR YARALI Haber- Kamera: Ozan URAL İstanbul /DHA Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kaza sonucu ikiye bölündü.

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: BİR AĞIR YARALI
Haber- Kamera: Ozan URAL İstanbul/DHA
Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kaza sonucu ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi. Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki 35 HER 13 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: BİR AĞIR YARALI
KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: BİR AĞIR YARALI
KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: BİR AĞIR YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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