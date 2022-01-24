Son dakika haberi... Kardan dolayı oğlunu göremeyen teyzenin özlemini jandarma giderdi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kar nedeniyle evinden çıkamayan 80 yaşındaki teyzenin oğlunu görme isteğini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.
OĞUZELİ, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kar nedeniyle evinden çıkamayan 80 yaşındaki teyzenin oğlunu görme isteğini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.
İlçeye bağlı Direkli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Gülsüm Mercan, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki oğlu Metin Mercan'ın yanına gitmek istedi.
Ancak evden çıkmaya cesaret edemeyen Gülsüm teyze, Gaziantep Valiliğini arayarak yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülsüm Mercan'ın evine ulaşarak, kendisini İlçe jandarma Komutanlığına getirdi.
Jandarma ile yemek yiyen Gülsüm teyze, ekiplerin arayıp bilgi vermesi üzerine komutanlık binasına gelen oğluna kavuştu.
Mercan ailesi Gaziantep Valiliğine ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.