Son dakika haberi: Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi: Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kerem D. idaresindeki 35 ADR 36 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet D. idaresindeki 03 BR 011 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarparak duran 35 ADR 36 plakalı aracın sürücüsü Kerem D. ile yolcular olan Enes Leman ve Çağlar D. olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Enes Leman hayatını kaybederken, tedavileri yapılan sürücü Kerem D. ile yolcu Çağlar D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Son dakika haberi: Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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