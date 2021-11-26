Son dakika haberi... Kan donduran olayda davaya devam edildi

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da boşanma aşamasındaki Aslı K.'yi (39) eterle bayıltmaya çalışıp karnından bıçakladığı, 14 tansiyon hapı içirip, poşetle ağzını kapatarak başında ölmesini beklediği iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Soner K.'nın (46) yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı, Aslı K.'nin ifadesindeki 'çarşaf' detayına dikkat çekerek, "Mağdur sabah uyandığında telefonunun yatağın diğer uç kısmında olduğunu, çarşafı çekmek suretiyle telefona ulaştığını belirtmiştir. Ancak, olay yeri inceleme görüntülerinde çarşafın serili olduğu görülmektedir. ya Aslı K. yalan söylüyor, ya da olay yerinde birisi ekleme çıkarma yapmıştır" dedi.

Olay, 15 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşi Soner K. ile 2 yıldır boşanma aşamasında olan Aslı K., sabah işe gitmek için kapıyı açtı. Elinde bıçakla kapıda bekleyen Soner K., eşini ağzını elleriyle kapayarak eve soktu. Belindeki tabancayı çıkaran Soner K., eşini "Bağırma, bağırırsan seni gebertirim" diyerek, tehdit etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.