Son dakika haberi | Kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi | Kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, köprü altında beton duvara çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ANKARA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, köprü altında beton duvara çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-İzmir E-96 kara yolu Gaziler Mahallesi'ndeki Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden Mehmet Çelik (37) yönetimindeki 45 RA 8919 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Bülent Ecevit Köprüsü altındaki park alanında beton duvara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Çelik ile yanındaki Mustafa Sarızeybek (55) ve İbrahim Oskay (37) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Özel Salihli Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Sarızeybek, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika haberi | Kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi | Kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi | Kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri

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