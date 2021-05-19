Son dakika haberi... Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı ucuz atlattı
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Son dakika haberi... Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı ucuz atlattı

Son dakika haberi... Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı ucuz atlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyon şarampole devrildi, sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyon şarampole devrildi, sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Solhan ilçesi Arakonak Beldesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G. idaresindeki 65 AAT 748 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi.

Kazayı, sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. - BİNGÖL

Son dakika haberi... Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı ucuz atlattı
Son dakika haberi... Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı ucuz atlattı
Son dakika haberi... Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı ucuz atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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