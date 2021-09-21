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Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, aynı istikamette seyir halindeki iş makinesi kamyon arkadan çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, aynı istikamette seyir halindeki iş makinesi kamyon arkadan çarptı. Kamyon, içerisinde Turist bulunan ticari taksiyi sıkıştırarak büyük hasar oluşmasına neden olurken, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Ticari Taksi sürücüsü Süleyman Kurşun, kırmızı ışıkta beklerken bir anda kamyonun aracına çarpıp sürüklediğini, kendisinin de önünde bulunan araca çarptığını söyledi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Süleyman Kurşun'un kullandığı içerisinde turist bulunan 07 J 0072 plakalı ticari taksiye, aynı istikamette gitmekte olan Hakan Çıtak'ın kullandığı 07 04 87 plakalı iş makinesi kamyonun yandan çarparak sıkıştırması ve sürüklemesi sonucunda meydana geldi. Sürüklenen ticari taksi önünde bulunan Yunus Özkan'ın kullandığı 01 ADF 513 plakalı otomobile, bu otomobil de Özcan Yıldız'ın kullandığı 34 RN 6727 plakalı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ticari taksi hurdaya dönerken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Ticari taksi sürücüsü Süleyman Kurşun, kendisine kırmızı ışık yandığı için beklediğini belirterek, "Önümde 2 tane otomobil bekliyordu. Bir anda sağ tarafımdan emniyet şeridinden bir kamyon gelip sağ tarafımdan çarparak beni sıkıştırdı ve sürükledi. Ben de önümde bekleyen araca çarptım. Neye uğradığımızı anlayamadık. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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