Son dakika haberi... Kaman Gençlik Merkezi'nde Kovid-19 sürecinde resim kurslarına devam ediliyor
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Son dakika haberi... Kaman Gençlik Merkezi'nde Kovid-19 sürecinde resim kurslarına devam ediliyor

12.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:17
Son dakika haberi... Kaman Gençlik Merkezi'nde Kovid-19 sürecinde resim kurslarına devam ediliyor

Son dakika haberlerine göre Kaman Gençlik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak sürdürülen resim kurslarında gençler yeteneklerini geliştiriyor.

Kaman Gençlik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak sürdürülen resim kurslarında gençler yeteneklerini geliştiriyor.

İlginin yoğun olduğu kursa 35 öğrenci katılarak güzel resim yapmayı öğreniyor.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ayında başlayan ve haftanın 4 günü devam eden kurslara katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Kovid-19 döneminde bu tarz kursların önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Gençler boş zamanlarında böyle kurslara katılarak kendilerini geliştirmeli. Kaman Gençlik Merkezi bünyesinde açtığımız bu tür kurslarla gençlerin boş zamanlarını verimli geçirmelerini istiyoruz. Ülkemize başarılı, yetenekli gençler yetiştirmenin yolu da yetenekli kişileri bu tarz kurslarla keşfederek değerlendirmekten geçiyor. Ülkemizin aynı zamanda yetenekli ressamlara da ihtiyacı var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

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