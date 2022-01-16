Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberler: Van'ın Özalp ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı almaya giden ambulans yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldığı yolda belediye ekiplerinin yardımıyla mahalleye ulaştırıldı.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı almaya giden ambulans yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldığı yolda belediye ekiplerinin yardımıyla mahalleye ulaştırıldı.

Özalp'e bağlı Çamurlu Mahallesi'nde kalp krizi geçiren hastayı almaya giden ambulans yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Bakım ve Asfalt Şantiyesi Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ambulans yapılan çalışmalar sonucu mahalleye ulaştırıldı. Hasta, mahallede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - VAN

Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haberler: Van'ın Özalp ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı almaya giden ambulans yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldığı yolda belediye ekiplerinin yardımıyla mahalleye ulaştırıldı.

title