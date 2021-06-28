Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
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Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 5. kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının geri dönüşüm deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, alevlere müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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