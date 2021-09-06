Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta bıçakçı kavga: 1 ölü
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta bıçakçı kavga: 1 ölü

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta bıçakçı kavga: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle Mehmet P. (23) ve Halil Küpeli (30) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası Halil Küpeli, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alarak yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Küpheli'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kaldırıldığı Yörükselim Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili şüpheli şahsın Mehmet P. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta bıçakçı kavga: 1 ölü
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta bıçakçı kavga: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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