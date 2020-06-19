Son dakika haberi! Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın baba ocağına ateş düştü.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü KAHRAMANMARAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın baba ocağına ateş düştü. Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın şahadet haberi, Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesinde yaşayan anne Fadıma ve baba Mehmet Kahya'ya askeri erkan tarafından iletildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın babaocağı Türk Bayraklarıyla süslendi. Ailenin tek erkek avladı olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın bekar ve 3 kız kardeşi olduğu öğrenildi. Ömer Kahya'nın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş'a getirilmesi bekleniyor. Kaynak: İHA