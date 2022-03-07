Son dakika haberi... Kadın çalışanın başına silah dayayan müdüre 8 yıl 9 ay hapis istemi

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bankanın şube müdürü Turabi K.'nin (50), müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin (34) başına silah dayadığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, Turabi K.'nın, Melis B.'yi telefonla da tehdit ederek zincirleme suç işlediği için 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Özel bir bankanın Kahramanmaraş şubesinin kasa dairesinde 22 Temmuz 2020'de meydana gelen olayda şube müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinden aldığı silahı müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına dayadı. Melis B.'nin, bankanın güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turabi K. hakkında silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.