Son dakika haber... Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon - Haberler
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Son dakika haber... Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon Sahil Güvenlik ekipleri, 20 çuval kaçak midye yakaladı Kadıköy'de Sahil Güvenlik ekipleri, karanlığı fırsat bilerek denizde izinsiz şekilde midye toplayan 4 kişiyi yakaladı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

Sahil Güvenlik ekipleri, 20 çuval kaçak midye yakaladı

İSTANBUL - Kadıköy'de Sahil Güvenlik ekipleri, karanlığı fırsat bilerek denizde izinsiz şekilde midye toplayan 4 kişiyi yakaladı. Operasyonda, 10 bin lira değerinde 20 çuval kaçak midye ele geçirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, saat 01.50 sıralarında kaçak midye toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Botlarla Kadıköy sahile gelen ekipler, denizde karanlığı fırsat bilerek izinsiz şekilde midye toplayan 4 vatandaşı yakaladı. Denizden izinsiz olarak çıkardıkları midyeleri topladıkları minibüste 20 çuval dolusu midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyelerin yaklaşık 10 bin TL değerinde olduğu belirtildi. '1380 sayılı su ürünleri kanununca' cezai işlem yapılmak üzere götürülen şüpheli şahısların, dalış yapmak için kullandıkları palet, balık adam kıyafeti, hava kompresörü, dalış feneri gibi ekipmanlarına da el konuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Son dakika haber... Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

Son dakika haber... Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

Son dakika haber... Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

Son dakika haber... Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

Son dakika haber... Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

Son dakika haber... Kadıköy'de Sahil Güvenlik'ten kaçak midye avcılarına operasyon

İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Kadıköy, 3. Sayfa, Haberler

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