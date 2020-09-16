Son dakika haberi | Japonya başbakanlığına Suga Yoşihide seçildi
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Son dakika haberi | Japonya başbakanlığına Suga Yoşihide seçildi

Son dakika haberi... Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

Son dakika haberi | Japonya başbakanlığına Suga Yoşihide seçildi
16.09.2020 08:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 08:10

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.

Suga Yoşihide, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya'nın yeni başbakanı oldu.

Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377'siyle Suga, oyların yüzde 70'ini kazanıp LDP lideri olmuştu.

Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

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Kaynak: AA

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