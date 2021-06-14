Son dakika haberi! Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü
Son dakika gündem haberi... Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü Yozgat'ta düzenlenen törenle kutlandı.
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü Yozgat'ta düzenlenen törenle kutlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
İl Jandarma Komutanı Yılmaz, tören sonrası vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul