Son dakika haberi: Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı
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Son dakika haberi: Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı

Son dakika haberi: Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde jandarma tarlada çalışan çiftçilerin gününü kutladı.

Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde jandarma tarlada çalışan çiftçilerin gününü kutladı.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeller, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde çalışan çiftçilerin bu özel gününü çalıştıkları tarlada kutlayarak, çiçek takdim etti.

Jandarma görevlileri, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarken, bol ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Çiftçiler ise bu özel günde kendilerini hatırlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi: Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı
Son dakika haberi: Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı
Son dakika haberi: Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı
Son dakika haberi: Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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