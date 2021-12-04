Son dakika haberi... Jandarma ekipleri 318 kilometrelik Likya Yolu'nda yürüyüşe başladı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli 9 personel, 318 kilometrelik Likya Yolu yürüyüşüne başladı.
ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli 9 personel, 318 kilometrelik Likya Yolu yürüyüşüne başladı.
Konyaaltı İlçesi Geyik bayırı mahallesinden başlayan Kemer, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinden devam eden Kaş ilçesi Kalkan mahallesi arasında bulunan 318 kilometrelik Likya yolunda yürüyüşe başlayan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, yolu 21 günde tamamlamayı hedefliyor.
Faaliyette yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamanın amaçlandığı bildirildi.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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