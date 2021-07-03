Son dakika haberi... İznik'te traktör devrildi; 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi... İznik'te traktör devrildi; 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... İznik'te traktör devrildi; 2 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BURSA'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Kadir Biçer (17) ile römorkundaki kardeşi Hanife Biçer (10) öldü, diğer kardeşi Burhanettin ile anneleri Zale Biçer ise yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Kadir Biçer (17) ile römorkundaki kardeşi Hanife Biçer (10) öldü, diğer kardeşi Burhanettin ile anneleri Zale Biçer ise yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İznik ilçesi İhsaniye Mahallesi, Dumruk Atacak mevkisinde meydana geldi. Sansarak Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden Kadir Biçer'in direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 H 7864 plakalı traktör devrildi. Kazada, Kadir Biçer ile römorkta bulunan kardeşi Hanife Biçer yaşamını yitirdi, diğer kardeşi Burhanettin Biçer ile anneleri Zale Biçer ise yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve oğlu, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki kardeşin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.


Son dakika haberi... İznik'te traktör devrildi; 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz

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