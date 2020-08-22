Son dakika haberi | İZMİR İzmir'deki yangında, bukalemun ve kaplumbağalar telef oldu Gelen son dakika haberine göre İzmir'deki yangında, bukalemun ve kaplumbağalar telef olduİZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve büyümeden söndürülen orman yangınında telef olan bukalemun ve kaplumbağa fotoğrafları görenlerin içini sızlattı.

İzmir'deki yangında, bukalemun ve kaplumbağalar telef oldu

İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve büyümeden söndürülen orman yangınında telef olan bukalemun ve kaplumbağa fotoğrafları görenlerin içini sızlattı. Hayvanları fotoğraflayan orman işçisi Hüsem Karal, "Orman yangınlarıyla mücadele etmenin en zor yanı, her şey bittiğinde yanan hayvanlarla karşılaşmak" dedi.

Dün öğle saatlerinde, kırsal Çile Mahallesi yakınlarındaki bir ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Gaziemir Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle, alevler fazla yayılmadan söndürüldü. 3 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazözün havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler nedeniyle, ormanlık alanda yaşamlarını sürdüren bukalemun ve kaplumbağaların telef olduğu görüldü. Orman işçisi Hüsem Karal'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, görenlerin içini sızlattı. Karal, "Orman yangınlarıyla mücadele etmenin en zor yanı, her şey bittiğinde yanan hayvanlarla karşılaşmak. Yangınlarda can kaybı yaşanmadı dense de, birçok hayvan bu yangınlarda canlarını kaybediyor. Lütfen herkes duyarlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA