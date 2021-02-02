İKİNCİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ARAÇ İÇİNDE ULAŞILDI
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İKİNCİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ARAÇ İÇİNDE ULAŞILDI

02.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:04
İKİNCİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ARAÇ İÇİNDE ULAŞILDI

İzmir'i vuran sağanakta 1 kişi hayatını kaybetti (3) İzmir'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araç yan yattı.

İzmir'i vuran sağanakta 1 kişi hayatını kaybetti (3)

 

İzmir'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araç yan yattı. Araçta bulunan Kaan Soydan hayatını kaybederken, beraberindeki kayınpederi Hıdır Öztürk'ün araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin, Öztürk'ün cesedinin çıkarılması için çalışmaları sürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: İZMİR,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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