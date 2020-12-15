Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi

Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildiİZMİR'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, araçtan kendi imkanı ile kurtulan ve olayın...