Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
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Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi

15.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:39
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi

Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildiİZMİR'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, araçtan kendi imkanı ile kurtulan ve olayın...

Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi

İZMİR'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, araçtan kendi imkanı ile kurtulan ve olayın ardından gözaltına alınan 3 kişiden Engincan Parlatan, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Derya Parlatan ve Ayhan Alistart ise ifadesi alını, serbest bırakıldı.Menderes ilçesinin kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı, sağanakla suyla dolunca, bir hafif ticari araç, geçen 13 Kasım'da saat 19.00 sıralarında suların yükseldiği dere yatağından geçerken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Alistart kendi imkanları ile kurtuldu, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar (41) ise kayboldu. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrasında, olay yerinin 5 kilometre ilerisinde Soner Uyar'ın cansız bedenine, 6 kilometre mesafedeki Sarıçay Köprüsü yakınlarında ise Mehmet Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Araçtan kendi imkanları ile kurtulan ve olayı ihbar eden Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Alistart ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Menderes Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Derya Parlatan ve Ayhan Alistart, bugün saat 14.00 sıralarında serbest bırakıldı. Engincan Parlatan ise Menderes Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, serbest bırakılmasının ardından adliye binası önünde ailesiyle kucaklaşan Derya Parlatan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.


Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi
Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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