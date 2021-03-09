Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Balya balya paralar örgüte gidecekti
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Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Balya balya paralar örgüte gidecekti

09.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:11
Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Balya balya paralar örgüte gidecekti

Son dakika haberleri: İzmir'de, FETÖ'nün hücre evlerine yapılan baskında Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.'nın da aralarında bulunduğu 31 kişinin gözaltına alınmasının ardından, operasyonda ele geçirilen para miktarı dikkat çekti.

İzmir'de, FETÖ'nün hücre evlerine yapılan baskında Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.'nın da aralarında bulunduğu 31 kişinin gözaltına alınmasının ardından, operasyonda ele geçirilen para miktarı dikkat çekti. Saklanan ve polis tarafından bulunan balya balya paraların cezaevlerinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere toplandığı değerlendirilirken, şüphelilerin ilk ifadelerinde buna benzer itiraflar geldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün hücre evi yapılanmasına yönelik tespitler sonrasında yeni bir operasyonun talimatını vermiş, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.'nın aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri ekiplerinin 30 adrese yaptığı baskınlarda gözaltındaki şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları, örgütün mahrem yapı içerisinde görev aldıkları belirlendi.

Avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilen polis ve astsubayların da gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda paralar ele geçirildi. Polis tarafından hücre evlerinde yapılan aramalarda, 179 bin dolar, 37 bin 500 TL bulundu.

SORGUDA İTİRAF GELDİ: YAKALANAN PARALAR ÖRGÜTE GİDECEKTİ

Ele geçirilen balya balya paraların ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere örgüte toplandığı, örgüt mensuplarının ailelerine yardım yapıldığı değerlendirilirken, gözaltındaki şüpheliler ilk sorgularında buna benzer itiraflarda bulundu.

Öte yandan, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.'nın aralarında bulunduğu 31 kişinin sorguları emniyette devam ediyor. Zanlılar, işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Balya balya paralar örgüte gidecekti
Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Balya balya paralar örgüte gidecekti
Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Balya balya paralar örgüte gidecekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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