Son dakika haberi! İzmir'de su kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! İzmir'de su kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberi! İzmir'de su kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde su kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde su kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Aşağı Kırıklar Mahallesi'nde tarlasını ilaçlamak isteyen Ahmet İri (52), traktöre bağlı bulunan ilaçlama ekipmanının deposuna su almak için kanala yaklaştı.

Depoya su almak için traktörün arkasına geçen İri, bu esnada kanala doğru kayan aracın altında kaldı.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede İri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce kanaldan çıkarılan İri'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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