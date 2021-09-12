Son dakika haberi: İzmir'de otomobille çarpışan taksinin şoförü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İzmir'de otomobille çarpışan taksinin şoförü öldü

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İzmir'de otomobille çarpışan taksinin şoförü öldü

Son dakika habere göre İZMİR'in Buca ilçesinde, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü Mehmet Salih Aslan (34) hayatını kaybetti.

İZMİR'in Buca ilçesinde, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü Mehmet Salih Aslan (34) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi Ismail Sivri Bulvarı ile 217 Sokak kesişiminde meydana geldi. İsmail Sivri Bulvarı'nda seyir halinde olan M.Ç. (22) idaresindeki 35 YN 608 plakalı otomobil, 217 Sokak üzerinden gelen Mehmet Salih Aslan yönetindeki 35 T 6873 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi yan yattı, sürücü Aslan aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Taksinin altında kalan Mehmet Salih Aslan itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aslan Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Salih Aslan yaşamını yitirdi. Öte yandan, otomobil sürücüsü M.Ç. tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi: İzmir'de otomobille çarpışan taksinin şoförü öldü

Son dakika haberi: İzmir'de otomobille çarpışan taksinin şoförü öldü

Son dakika haberi: İzmir'de otomobille çarpışan taksinin şoförü öldü

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

 MUTLULUKLARI 3 SAAT SÜREN ÇİFT, YÜZÜK ALMAYA GİDİYORDU

MUTLULUKLARI 3 SAAT SÜREN ÇİFT, YÜZÜK ALMAYA GİDİYORDU
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İbrahim Altay Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Yeşim Salkım Derya Şensoy
Spor Mergim Berisha Okan Buruk Şenol Güneş Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: İzmir'de otomobille çarpışan taksinin şoförü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 08:12:59. #1.17#