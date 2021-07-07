Son dakika haberi... İzmir'de minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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Son dakika haberi... İzmir'de minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Son dakika haberi... İzmir'de minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu bir kişi öldü.

İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yüksel B'nin kullandığı 35 APN 187 plakalı minibüs, Barış Mahallesi 366. Sokak ile Menderes Caddesi kesişiminde, Mehmet Altınışık idaresindeki 35 RV 113 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Altınışık, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine, hafif yaralanan Yüksel B. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altınışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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