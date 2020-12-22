Son dakika haberi | İzmir'de çaldıkları bisikletlerle geldikleri telefoncudan 25 cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | İzmir'de çaldıkları bisikletlerle geldikleri telefoncudan 25 cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı

22.12.2020 04:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 04:28
Son dakika haberi | İzmir'de çaldıkları bisikletlerle geldikleri telefoncudan 25 cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... İzmir'in Konak ilçesinde önce bisiklet daha sonra da bir iş yerinden yaklaşık 25 cep telefonu ile kasadaki paraları çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde önce bisiklet daha sonra da bir iş yerinden yaklaşık 25 cep telefonu ile kasadaki paraları çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 3 şüpheli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'nden çaldıkları 3 bisikletle Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir telefoncuya geldi. İş yerinin camını taşla kırıp içeriye giren zanlılar, yaklaşık 25 cep telefonu ile kasadaki paraları alarak kaçtı.

Şüpheliler kaçarken paraları ve telefonları düşürdü. Bir cep telefonu zanlıların kaçtıkları güzergahta kaldırımda bulundu.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevrede yaptığı incelemede 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların çevreye attığı bisikletler ve bazı telefonlar da ele geçirildi.

Olayı görüp polise ihbar eden M.G, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 şüphelinin iş yerinin önüne gelip taşla camı kırdığını belirterek "Biz olayı duyar duymaz polisi aradık. Yandaki dükkandan çıkıp gelene kadar telefonları alıp gitmişler. İçeriden 25 telefon almışlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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