Son dakika haberi: İzmir'de 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: İzmir'de 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

24.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:58
Son dakika haberi: İzmir'de 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18 yaşındaki Murat Çelik'in bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18 yaşındaki Murat Çelik'in bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan polis ekibi, M.İ.Ş. ile N.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Onur Mahallesi'nde 20 Mart'ta Murat Çelik (18) bıçakla yaralanmıştı. Karşıyaka ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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