Son dakika haberi: İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu
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Son dakika haberi: İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde itfaiye ekipleri yıkılan metruk bir binanın odasında mahsur kalan sokak köpeği için sefer oldu.

İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde itfaiye ekipleri yıkılan metruk bir binanın odasında mahsur kalan sokak köpeği için sefer oldu. Yıkılan binada mahsur kalan köpek, kepçe yardımıyla molozların kaldırılmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçe merkezi Yeni Mahalle 542 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkılan bir metruk binadan köpek seslerinin geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kızıltepe itfaiyesi grup amirliği ekipleri yaptıkları incelemelerde köpeğin yıkılmış binanın odasında mahsur kaldığını tespit etti. Molozların girişi kapattığı binada ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtarmak için Kızıltepe Belediyesinden kepçe yardımı istedi. Kepçe yardımıyla molozların kaldırılmasıyla açılan noktadan aç ve bitkin düşmüş köpeğe ulaşabilen ekipler, hayvanı kurtardı.

Bulunduğu yerden kurtarılan köpek, kısa süre sonra sokak aralarında gözden kayıp oldu.

Son dakika haberi: İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu
Son dakika haberi: İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu
Son dakika haberi: İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu
Son dakika haberi: İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan

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