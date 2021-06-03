Son dakika haberi: İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu

Son dakika gelişmesine göre İtfaiye yıkılan binada mahsur kalan köpek için seferber oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde itfaiye ekipleri yıkılan metruk bir binanın odasında mahsur kalan sokak köpeği için sefer oldu.