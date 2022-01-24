Son dakika haberi: İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na İslamoğlu getirildi

Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığı görevine aynı kurumda şube müdürü olarak görev yapmakta olan Ömer İslamoğlu getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Doğan Kara'nın yerine Ömer İslamoğlu getirildi. 2011 yılında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Gönüllü İtfaiyeciler Birim Sorumlusu olarak göreve başlayan İslamoğlu, 2012-2019 yılları arasında İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü olarak görev yaptı. İslamoğlu, 2019 yılından bu yana İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü olarak çalışmaktaydı. Ömer İslamoğlu, evli ve bir çocuk babası.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na İslamoğlu getirildi. - KOCAELİ

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