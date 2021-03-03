İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı

İsveç'te bıçaklı saldırı sonucu 8 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Şüpheli, polis tarafından vurularak tutuklandı.

İsveç'in Vetlanta bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu en az 8 kişi yaralandı.

Bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilirken, polis saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi. Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre şüpheli, polis tarafından vurularak tutuklandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı