İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı
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İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı

03.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:53

İsveç'te bıçaklı saldırı sonucu 8 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Şüpheli, polis tarafından vurularak tutuklandı.

İsveç'in Vetlanta bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu en az 8 kişi yaralandı.

Bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilirken, polis saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi. Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre şüpheli, polis tarafından vurularak tutuklandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı
İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SAKARYALI HATUN: Noluyor tüm dünyaya?!! :((
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PİLOT: Sag ele gecirmeselerdi keskem. 2 kursun siksalardida lesini denize atsalardi
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500
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