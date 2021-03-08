İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli

08.03.2021 22:52 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:17

İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis ekipleri müsaade etmedi.

İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis ekipleri müsaade etmedi. Pankartlarla slogan atan kadınlarla polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinsiz bir şekilde yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde buluşarak İstiklal Caddesi'ne çıkmak istedi. Bu sırada barikat kurarak önlem alan polis ekipleri, ellerinde pankartla slogan atan kadınların geçişine izin vermeyerek, dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Gruptaki bazı kadınlar barikat kuran polis ekiplerinin üzerine yürüyerek saldırdı. Kadınları sakinleştiren polis ekipleri ile izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kadınlar bir süre sonra bölgeden ayrıldı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli
İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli
İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli
İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli
İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL COŞKUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 23:27:47. #1.14#
title