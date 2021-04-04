Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin "taciz" kovalamacası kamerada
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Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin "taciz" kovalamacası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası kamerada

Sirkeci'de restoranların önünde durdukları esnada "Açız, yemek parası" diyerek vatandaşlardan para isteyen 2 kadına yoldan geçen bir genç, 150 lira para verdi. Parayı veren genç, kadınların yemek yerine vatandaşlardan para istemeye devam ettiğini görünce verdiği parasını geri istedi. Parasını isteyen gence saldırmaya başlayan dilenci kadınlar, "Bizi taciz ettin" diye bağırarak kaçmaya çalıştı. Kadınlar gördükleri bir polis aracını durdururken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Fatih Sirkeci'de iddiaya göre semtte dolaşan 2 kadın, "Açız, yemek parası" diyerek vatandaşlardan para istemeye başladı. O esnada oradan geçen bir genç, kadınların haline acıyarak onlara 150 lira para verdi. Parayı alan kadınlar gencin yanından ayrıldı ancak genç parayla ne yapacaklarını görmek için onları takip etmeye başladı.

"TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLERİZ"

Bir süre sonra kadınların yemek yemek yerine vatandaşlardan para istemeye devam ettiğini gören genç bu kez yanlarına giderek, kendilerine yemek için para verdiklerini ve vatandaşlardan para istememelerini söyledi. Bu duruma tepki gösteren kadınlar gence, "yanımızdan git, yoksa bizi taciz ettiğini söyleriz" dedi. Genç bunun üzerine cep telefonuyla kadınları kayıt altına almaya başladı. Kayda alındığını gören kadınlar bağırmaya başlayarak bir yandan da kaçmaya çalıştı.

Kurtulamayacaklarını anlayınca gence saldırdılar

Gencin onları takip ederek kayda devam etmesi üzerine kadınlar, "bizi taciz etti" diyerek bağırmaya devam etti. Yaşanan kovalamacada gençten kurtulamayacağını anlayan kadınlar, bu kez de saldırmaya başladı. O esnada yoldan geçen polis aracını durduran kadınlar, sözde taciz suçlamasıyla polis aracına bindi. Gencin de binmesinin ardından taraflar Sirkeci Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada genç ve kadınlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, gencin kadınlara verdiği 150 lira da teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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