Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncuların soğukkanlı halleri 'Pes' dedirtti
İstanbul Esenyurt'ta market zincirlerine dadanan silahlı soyguncular esnafa zor anlar yaşattı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların soğukkanlı tavırları 'Pes' dedirtti.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi'ne dadanan soyguncular çalışanlara zor anlar yaşattı. Hırsızlar, kapanış saatlerine doğru gözlerine kestirdikleri 3 iş yerine girerek silahlı soygun düzenledi.
BÜYÜK KORKU İÇİNDELER
Bir hafta içinde 3 farklı market zincirine ait dükkanlara girip yaklaşık 8 bin lira değerinde soygun yapan hırsızlar kayıplara karıştı. Aynı cadde üzerinde bulunan marketlere dadanan hırsızlar yüzünden çalışanlar büyük korku yaşıyor.
MASKELİ VE KAPÜŞONLU
Yüzü maskeli ve kafasında kapüşonlu kişi veya kişiler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzü görünmeyen şahsın, silah göstererek kasalardaki paraları alıp kaçtığı görülüyor.
Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ