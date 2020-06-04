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Son dakika haberi! İSTANBUL-İBB, İSTİKLAL CADDESİ GİRİŞİNDEKİ TAKIN KALAN PARÇALARINI KALDIRDI

Son dakika güncel haberi... Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişinde kurulan takın iki ayağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dün gece kaldırıldı.

04.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:01

Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişinde kurulan takın iki ayağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dün gece kaldırıldı. Takın üst bölümü geçen cumartesi akşamı İBB ve Beyoğlu zabıtaları arasında yaşanan gerginliğin ardından Beyoğlu Zabıtası tarafından kaldırılmıştı.

Geçen Cumartesi günü Taksim Meydanı'na gelen İBB Zabıta Ekipleri, Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nin girişinde, vatandaşlara maske ve hijyen malzemesi dağıttığı stantların önünde bulunan takı kaldırmak istemiş ve gerginlik yaşanmıştı. Tramvay geçişini engelleyeceği belirtilen takın üst tarafı gerginliğin ardından Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekiplerince kaldırılmıştı. Platform ayakları ise stantların yanında durmaya devam ediyordu. Ancak kalan kısımlar da dün gece İstiklal Caddesi'ne gelen İBB zabıta ekipleri tarafından vinç yardımıyla kaldırıldı.

"BİZ BURADAYIZ VE HİZMETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Ekrem Bey, süreci yönetemiyor. İstanbul seçimlerine girerken 16 milyonu kucaklama sözü vermişti. Bizim hizmet ettiğimiz insanlar İstanbullu değil mi? Kucaklamak gerekmiyor mu? Gece 03.00 sıralarında Ekrem Bey ve ekibinin ne yapacağını gördük. Herhalde yoruldu ve süreci yönetemiyor. Bizim naçizane tavsiyemiz; Ekrem Bey tatili sever, tatile çıksın. Bunlar doğru değil, yakışmıyor. Eğer bir problemleri varsa, ararlar konuşuruz, beraber yaparız. Bize bugüne kadar gelen herhangi bir şey yoktur. Biz pandemi süreci başladığı ilk günden itibaren insanımıza layık olanın en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız budur ve yapmaya devam edeceğiz. Yine takımızı kuracağız. Biz buradayız ve hizmete devam edeceğiz." dedi.

Son dakika haberi! İSTANBUL-İBB, İSTİKLAL CADDESİ GİRİŞİNDEKİ TAKIN KALAN PARÇALARINI KALDIRDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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