Son dakika haberi... İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA BİNA GİRİŞİNDEKİ ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN ÇIKTI: 12 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haberi... İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA BİNA GİRİŞİNDEKİ ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN ÇIKTI: 12 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İstanbul/DHAGaziosmanpaşa'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İstanbul/DHA

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, binada yaşayan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Yangın ihbarını alan bir anne çalıştığı hastaneden olay yerine koşarak gelerek, korku dolu gözlerle ailesini bekledi. Yangın sonrası aralarında 7 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 4 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

12 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Yangın, saat 02.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi, 767 Sokak'taki 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Oturdukları apartmanın girişinden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, olay yerine de çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. İtfaiye ekipleri bina girişinde yanan elektrik panosunu kısa sürede söndürdü. Üst katlarda panik yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 12 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Tahliye edilenler arasında bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, diğer kişiler de ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

HASTANEDE ÇALIŞAN ANNE OLAY YERİNE KOŞTU

Yangın çıkan binada ailesi bulunan Elif Özdemir isimli anne, "İçeri de annem, kızım, kardeşim vardı. Benim kızımı götürdüler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, annem halen orada onu bekliyorum. Durumları idare eder iyiler şu anda. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Bende zaten hastanede çalışıyorum oradan geldim buraya. Kızım 7 yaşında oksijen verdiler babası yanında gitti hastaneye, bende annem ile kardeşimi bekliyorum" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi... İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA BİNA GİRİŞİNDEKİ ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN ÇIKTI: 12 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA BİNA GİRİŞİNDEKİ ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN ÇIKTI: 12 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA BİNA GİRİŞİNDEKİ ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN ÇIKTI: 12 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA BİNA GİRİŞİNDEKİ ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN ÇIKTI: 12 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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