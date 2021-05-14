Son dakika haberi: İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı
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Son dakika haberi: İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı

Son dakika haberi: İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan bir grup Lübnanlı, İsrail sınırını geçmeye çalıştı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan bir grup Lübnanlı, İsrail sınırını geçmeye çalıştı. İsrail ordusunun Lübnanlı protestoculara ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetini arttırarak sürdürürken, İsrail'in acımasız saldırılarına Müslüman ülke halklarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Ürdün halkı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Filistin sınırına akın ederken, Lübnan'da da protestocular İsrail sınırında bir araya geldi.

Lübnanlı protestocular, Filistin bayrakları açarak, İsrail sınırını geçmeye çalıştı. Sınırdaki İsrail ordusu ise protestocuların Lübnan'ın iç bölgelerine dönmesi yönünde uyarıda bulundu. Protestocular uyarıları duymazdan gelerek, Filistin'e yönelik destek gösterilerine sınırda devam etti. İsrail ordusu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı. Olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan İsraillilerden evlerinde kalmalarını ve dikkatli olmalarını talep etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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