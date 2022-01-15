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Son dakika haberi... İsrail'de bir bakan daha Covid-19'a yakalandı

Son dakika haberi... İsrail'de bir bakan daha Covid-19'a yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ardından Maliye Bakanı Avigdor Lieberman da Covid-19'a yakalandı.

İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ardından Maliye Bakanı Avigdor Lieberman da Covid-19'a yakalandı.

İsrail'de Covid-19 salgını bakanlar arasında yayılıyor. İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ardından 63 yaşındaki Maliye Bakanı Avigdor Lieberman'ın da Covid-19'a yakalandığı bildirildi. Lieberman yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini izole edeceğini ve evden çalışmaya devam edeceğini aktararak, "Kendimi iyi hissediyorum ve önümüzdeki birkaç gün kendimi tecrit edeceğim" ifadelerini kullandı. Lieberman, 10 Ocak'ta dördüncü doz Covid-19 aşısını yaptırmıştı.

Dışişleri Bakanı Lapid de 10 Ocak'ta Covid-19'a yakalandığını duyurmuş, Lapid'in virüsü güvenlik ekibindeki bir kişiden kapmış olabileceği ifade edilmişti.

(İHA)

Son dakika haberi... İsrail'de bir bakan daha Covid-19'a yakalandı

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Son dakika habere göre İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ardından Maliye Bakanı Avigdor Lieberman da Covid-19'a yakalandı.

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