Son dakika haberi | Isparta'da şehidin ismi okulda yaşayacak

Son dakika haberlerine göre Isparta'da Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın adı memleketi Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen törenle bir okula verildi.

Isparta'da Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın adı memleketi Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen törenle bir okula verildi.

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ceylan'ın adı, memleketi Şarkikaraağaç ilçesindeki bir okulda yaşayacak.

Törende konuşan Kaymakam Onur Yılmazer, şehidin adını okulda yaşatmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehitlerin asla ölmediğini kalplerde yaşadığını belirten Yılmazer, "Hayırlı uğurlu olsun, ismi daim olsun, mekanı cennet olsun inşallah." diye konuştu.

Törende, şehidin babaannesi Döndü Ceylan ise şehit Ceylan'ın fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş