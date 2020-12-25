Son dakika haberi! İsmet İnönü, Mudanya'da törenle anıldı
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Son dakika haberi! İsmet İnönü, Mudanya'da törenle anıldı

25.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:28
Son dakika haberi! İsmet İnönü, Mudanya'da törenle anıldı

Son dakika gündem haberi... İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 47'nci yılında Mudanya ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 47'nci yılında Mudanya ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Mütareke Meydanı'ndaki İsmet İnönü heykelinin bulunduğu Mütareke Anıtı önünde düzenlenen törene, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve partililer katıldı.

CHP Mudanya İlçe Başkan Yardımcısı Hikmet Karip, partinin Gençlik ve Kadın Kollları üyeleriyle birlikte anıta çelenk sundu.

İsmet İnönü'nün askeri ve siyasi kimliği hakkında bilgi verilmesi ve hayat hikayesinin paylaşılmasının ardından partililer, İnönü'nün, Atatürk'le çekilmiş fotoğrafıyla anıt önünde poz verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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