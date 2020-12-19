Son dakika haberi: İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
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Son dakika haberi: İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

19.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:45

Son dakika gündem haberine göre Burdur'da yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Burdur'da yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyü Örtülü mevkisinde yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin bir anda yükseldiği yangına müdahale için Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

Son dakika haberi: İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Son dakika haberi: İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Son dakika haberi: İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Son dakika haberi: İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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