Son dakika haberi | İş makinesiyle kaçak kazıya jandarma baskını

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın Mudanya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'ndeki Çanaklı Çeşme mevkisinde iş makinası ile kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon yaptı. Operasyonda gözcülük yapan T.Ö. ve S.G. ile iş makinesiyle kazı yapan F.A. ve I.K. suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan ve ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL