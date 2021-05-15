Son dakika haberi! Irmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Irmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Irmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarıldıktan sonra hastaneye götürülen genç hayatını kaybetti.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarıldıktan sonra hastaneye götürülen genç hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Akmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Aziz Yılmaz (24) akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından sudan çıkartılan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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