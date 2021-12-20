Son dakika haberi: Irak'ta selde hayatını kaybeden kişi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika haberi: Irak'ta selde hayatını kaybeden kişi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Irak'ta selde hayatını kaybeden kişi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
AA / Fatih Öztürk - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ta selde hayatını kaybeden kişi memleketi Tokat'tın Reşadiye ilçesinde defnedildi.

TOKAT (AA) - Irak'ta selde hayatını kaybeden kişi memleketi Tokat'tın Reşadiye ilçesinde defnedildi.

Irak'ın Erbil kentinde 17 Aralık Cuma günü yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Mesut Yıldız'ın cenazesi, cenaze aracı ile ilçeye bağlı Umurca köyüne getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, köy mezarlığında toprağa verildi.

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AA / Fatih Öztürk - Son Dakika Haberleri

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