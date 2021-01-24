Son dakika haberi | Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırı: 12 ölü
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Son dakika haberi | Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırı: 12 ölü

24.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:43

Bir son dakika haberine göre Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Şii Haşdi Şabi 22'nci Tugayı'na saldırısı sonucu bir komutanın da aralarında bulunduğu 12 askerin öldüğü bildirildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Şii Haşdi Şabi 22'nci Tugayı'na saldırısı sonucu bir komutanın da aralarında bulunduğu 12 askerin öldüğü bildirildi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, DEAŞ terör örgütü Salahaddin'in doğusunda Haşdi Şabi 22'nci Tugayı'na saldırdı.

Saldırıda Haşdi Şabi komutanlarından Abu Alya Hasnavi'nin de aralarında bulunduğu 12 asker öldü, 15 asker yaralandı.

Öte yandan saldırıda öldürülen komutan Hasnavi için Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığınca taziye mesajı yayınlandı.

Başkent Bağdat'ta da 2 gün önce bir pazar yerinde yaşanan saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

Son dakika haberi | Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırı: 12 ölü
Son dakika haberi | Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırı: 12 ölü
Son dakika haberi | Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırı: 12 ölü
Son dakika haberi | Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırı: 12 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım

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