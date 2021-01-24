Son dakika haberi | Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırı: 12 ölü

Bir son dakika haberine göre Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Şii Haşdi Şabi 22'nci Tugayı'na saldırısı sonucu bir komutanın da aralarında bulunduğu 12 askerin öldüğü bildirildi.